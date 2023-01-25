Günlerdir tartışılıyor! "Annem karne hediyesi et aldı" videosunun ham hali yayınlandı

"Annem karne hediyesi et aldı" ifadesiyle servis edilen video haber kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere yönelik tepkilerin ardından kanal yönetiminin başlattığı soruşturmanın sonucunda çocukla ön konuşma yaptığı tespit edilen muhabirin işine son verildi. Ekonomik tartışmayı tetikleyen habere ilişkin ham görüntüleri yayınlayan kanal yönetiminin paylaştığı videoda, muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği anlar yer aldı.

Kasap dükkanında mikrofon uzatılan küçük bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerinin yer aldığı video haber Türkiye gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Ekonomik bir tartışmanın fitilini ateşleyen video sosyal medyayı da adeta ikiye bölerken, kimi kullanıcılar ailenin durumunun iyi olduğunu ve röportajın maksatlı yapıldığını iddia etti.

MUHABİRİN İŞİNE SON VERİLDİ

Gelen tepkiler sonrası Habertürk yönetimi haberle ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin 'çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı' savunularak, muhabirin işine bu nedenle son verildiği duyuruldu.

KANAL YÖNETİMİ VİDEONUN HAM HALİNİ PAYLAŞTI

İnfial yaratan haberle ilgili faturanın muhabire kesilmesi de tepkilere neden olurken, kanal yönetimi videonun ham halini yayınladı.

"BANA ŞEY DER MİSİN, ANNEM KARNE HEDİYESİ BANA ET ALDI"

Habertürk'ün paylaştığı videoda muhabirin anneye "Karne hediyesi herhalde bugün et yemeği" dediği, anneninse "Evet" diyerek bunu onayladığı görülüyor. Görüntünün devamında muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği, çocuğunsa bu sözleri kullandığı duyuluyor.