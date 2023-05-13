Anneler tarladan sanata koştu

Yıllar sonra hayallerinin peşinden gidip bağlama çalmayı öğrendiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde yaşayan kadınlar bahçelerinden sonra hayallerinin peşinden giderek, çocukluk hayali olan bağlamayla kavuştu.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yeni Mahalle'nin sakinleri kadınlar, çocukluk hayalleri olan bağlamayı Köy Yaşam Merkezi'nde öğrenmeye başladılar. Gündelik hayatlarını sürdürürken tarlada da çalışan kadınlar bir taraftan bağlama çalmayı öğreniyor. Hafta sonları gittikleri kurslarda öğrendikleri bağlamayla türkü söylemeyi de ihmal etmeyen köy sakinleri, hayata geçirilen proje için teşekkür etti.

35 senelik evli 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Nebahat Çıvak, köy yaşam merkezindeki bağlama kursunda bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. Daha önce hiç eline bağlama almadığını ama hayali olduğunu dile getiren Çıvak, "Çocuk yaşta, genç kızken hep saz çalabilmeyi isterdim. O zamanlar fırsatımız yoktu. Şimdi köyümüze kurs açılmışken değerlendirmek istedim. Elimden geldiğince biraz çalmaya çalışıyorum. Sağ olsun hocamızda öğretmeye çalışıyor. İnşallah öğrenirim çalmayı. Bayanlar arasında kendimiz çalıp söylüyoruz ama daha da ilerlemek istiyorum. Daha önce hiç elime alamadım. İnsanın kendisi için çok güzel bir duyguymuş" dedi.

Anneler Günü'nü de kutlayan Çıvak, "Bu zamana kadar okuduk, evlendik, çocuğa karıştık. Bağ bahçeyle bu zamana kadar geldik. Kurslar açıldığından beri kendimizi geliştiriyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Bizim için daha değişik bir hayat oldu. Bütün annelere seslenip, içlerinde güzel duygular varsa peşinden gitsinler. Fırsat buldukça kendilerine özel hayatlarında düşündüklerini yapmaya çalışsınlar. İçlerinde kalmasın. Anneler cennet demektir, günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

"Hiçbir kadın ben yapamam diye vazgeçmesin"

42 senelik evli olan 3 çocuk annesi Şengül Karaca ise çocukluk hayali olan bağlamayı çalmayı öğrenmenin sevincini yaşarken şöyle dedi:

"Devletimiz sayesinde köy Yaşam Merkezi'ne kavuştuk. Bağlama çalmayı çok merak ediyordum. Benim çocukluk hayalimdi. Bu zamana kadar ailemizle, bahçemizle uğraşıyorduk. Şimdi Melih hocamızın uğraşlarıyla da çalmayı öğrendik. Komşularımızla bir araya gelip saz çalıp, eğleniriz. Bahçe yaparken çay demleyip, saz çalıyoruz. Türkülerimizi söylüyoruz. Hiçbir kadın ben yapamam diye vazgeçmesin. Yaşımız geçti diye düşünmesin. 58 yaşındayım. Bu yaşımda saz çalıp türkü söylemeyi öğrendim. İsterlerse yapabilirler, yeter ki isteyin."

Okul çağlarında uzun boylu olduğu için öğretmenin sazını taşıdığını söyleyen 1 çocuk annesi Asiye Alibabaoğlu, 42 yaşında bağlama çalmaya karar verdi. 21 senelik evli olan Babaloğlu, "Köyde dikiş kursu açılınca yazıldım. Kendi ihtiyaçlarımı gidermek için başladım. Şimdide saz kursuna merak sardı, şimdi ona yazıldım.40 yaşımdan sonra hayallerimin peşinden koşmaya başladım. Hayat kadınlar için 40'ından sonra başlıyor derlerdi, gerçekten de doğruymuş. Bu zamana kadar evime tıkanıp kalmıştım. Ev işi, çocuk, bahçeyle uğraşıp duruyorum. Kafam, havam değişsin diye kursa geldim. Şu an psikolojik olarak çok rahatladım. Anneler evlatlarını büyüttükten sonra vazgeçmeyip hayallerinin peşinden koşsunlar. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutlarım. İnşallah herkes anne olup bu duyguyu yaşar" ifadelerine yer verdi.