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Anneler Günü Etkinliğinde Duygusal Anlar

Anneler Günü Etkinliğinde Duygusal Anlar
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde çocuklar, 'Anne seni seviyorum' oyunu ile annelerini seslerinden tanımaya çalıştı. Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlik sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ortaokulda anneler günü etkinliği: Anneler, çocuklarını seslerinden tanıdı, duygusal anlar yaşandı

Öğrencilerin, 'Anne seni seviyorum' gösterisi sosyal medyada gündem oldu

Çocukların anneleriyle oynadığı 'Anne seni seviyorum' oyunu büyük beğeni topladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü Ortaokulu öğrencilerinin Anneler Günü dolayısıyla oynadığı 'Anne seni seviyorum' oyunu ile anneler çocuklarını seslerinden tanımaya çalıştı. Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü Ortaokulu Müdürü Veysi Güneri, öğretmenlerden Filiz Akkuş ve Mehmet Esen tarafından Anneler Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında bazı öğrencilerin anneleri okula davet edilerek onlarla 'Anne seni seviyorum' oyunu oynandı. Okula gelen anneler 'Anne seni seviyorum' diye seslenen öğrencilerin arasında kendi çocuğunu tanımaya çalıştı. Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte zaman zaman komik anlar da yaşandı.

Çekilen videonun okulun sayfasında paylaşılması ile video sosyal medyada adeta gündem oldu. Binlerce kişinin paylaştığı video büyük beğeni kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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