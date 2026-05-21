Torununu judo antrenmanlarına götüren 62 yaşındaki Necla nine, antrenör gibi taktik verip Türkiye üçüncülüğüne taşıdı

ANKARA'da Necla Türkan (62), torunu Aras Çobankaya'yı (9) iki yıl boyunca judo antrenmanlarına götürdü ve eğitimleri izlerken zamanla sporun içine dahil oldu. Türkan'ın taktikler verip çalıştırdığı torunu Aras, Çankırı'da düzenlenen turnuvada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Çubuk ilçesinde yaşayan ev hanımı Necla Türkan, torunu Aras Çobankaya'yı iki yıl boyunca judo antrenmanlarına götürdü. Torununun katıldığı her dersi salonda oturup izleyen Türkan, bir süre sonra judoya ilgi duymaya başladı. Judo terimlerini ve derslerini öğrenen Türkan, torunuyla birlikte mindere çıkıp taktikler verip, antrenörlük yapmaya başladı. Türkan'ın çalıştırdığı Çobankaya, 2-3 Mayıs'ta Çankırı'da düzenlenen İller Arası Minik ve Süper Minikler Judo Turnuvası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Çobankaya'nın antrenörü Ahmet Koçyiğit, "Necla teyze 2 yıldır torununu hiç aksatmadan antrenmanlara getiriyordu. Sürekli kenardan takip ettiği için artık judo terimlerini ve antrenman sistemini öğrenmeye başlamıştı. Torununa taktik verdiğini görünce kendisinin de antrenmanlara katılmasını önerdim. Başta istemedi ama sonrasında ikna ettik ve kabul etti. Şimdi gayet güzel şekilde antrenmanlara katılıyor. Çok profesyonel olmasa da antrenmanlarımıza renk katıyor" diye konuştu.

'JUDO KIYAFETİMİ GİYDİĞİMDE MUTLU OLUYORUM'

Necla Türkan, "İki yıldır torunum Aras'la birlikte buraya geliyoruz. Aras burayı çok seviyor, biz de onun peşinden geliyoruz. Sürekli antrenmanları izleyince hareketleri öğrenmeye başladım. Antrenör Ahmet Koçyiğit, torunumun daha iyi motive olması için antrenmanlarda daha aktif rol almamı istedi. Bunun üzerine saha kenarından taktik vermeye başladım. Şimdi judo kıyafetimi giydiğimde mutlu oluyorum. Çocuklar mindere çıktığında sanki ben çıkacakmışım gibi heyecanlanıyorum. Onun gibi maçlara çıkmak istiyorum. Antrenman sırasında torunuma 'Kolunu tut, çelme tak, rakibini yere bastır' diye taktikler veriyorum. O da bana bakıyor, söylediklerimi dinliyor. Onun başarılı olması için destek olmaya çalışıyorum. Burayı çok sevdim, hiç yabancılık çekmedim. İkimizin arasındaki ilişki de çok iyi. Aras'ın arkadaşları da beni seviyor. Çocukların aileleri antrenmana gelmediğimde beni merak edip soruyorlar. Aras'ın anne ve babasından da olumlu tepkiler aldım. Antrenmanlara koşarak geliyoruz. Aras madalya aldığında çok gurur duydum. Ölene kadar onun arkasında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'ANNEANNEMİN EMEKLERİNİ BOŞA ÇIKARMADIM'

Aras Çobankaya ise judoya Antrenörü Ahmet Koçyiğit sayesinde başladığını belirterek, "Çankırı'daki turnuvada 3'üncü oldum ve çok gururlandım. O günden sonra buraya gelmeyi daha çok sevmeye başladım. Anneannemle her gün yürüyerek salona geliyoruz ama judo antrenmanında enerjim geri geliyor. Anneannemi çok seviyorum ve kenardan söylediklerini yapmaya çalışıyorum, verdiği taktikleri uyguluyorum. Antrenmanda bana 'bacağını çevir, kolunu tut' gibi şeyler söylüyor. Ben de rakibime daha teknik girmeye çalışıyorum. Anneannemi bana verdiği taktikler sayesinde antrenmanda da başarılı oluyorum. O bana çok emek veriyor, ben de onun emeklerini boşa çıkarmadım. Arkadaşlarım da anneannemi çok seviyor. Anneannemle ve Ahmet hocamla birlikte bu madalyayı aldığım için çok gururluyum. Bundan sonraki hedefim Türkiye şampiyonu olmak ve ailemi gururlandırmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı