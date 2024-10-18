Anne ve Oğul Aynı Hastanede Şifa Dağıtıyor

ANKARA Hacettepe Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Erdem Aydın (25), 5 yıldır annesi Nimet Aydın'ın (54) laboratuvar teknikeri olarak çalıştığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne atandı. 10 Eylül'den buyana pratisyen hekim olarak acil serviste görev yapan Erdem Aydın, "Alışma sürecinde annem çok yardımcı oldu" derken Nimet Aydın ise oğluyla aynı hastanede çalışmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Manisa Doğumevi'nde 1991 yılında laboratuvar teknikeri olarak göreve başlayan ve son 5 yıldır da Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde çalışan Nimet Aydın, bu yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Erdem Aydın'ın hastaneye atanmasıyla birlikte görev yapmaya başladı. Anne - oğul, 10 Eylül'den buyana birlikte işe giderek, hastalarına şifa olmaya çalışıyor.

OĞLUMLA AYNI HASTANEDE ÇALIŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'

Oğluyla çalışmanın gururunu yaşadığını belirten Nimet Aydın, "1991 yılında Manisa Doğumevi'nde laboratuvar teknisyeni olarak göreve başladım. Sonra 2010 yılında hastaneler birleşince 5 yıl çocuk hastanesinde çalıştım. Merkezefendi Devlet Hastanemizin yeni binası yapılınca hastanemizin laboratuvarında çalışmaya başladım. Oğlumda bu sene buraya atandı. Acil Servis'e pratisyen hekim olarak atandı. Çok güzel bir duygu, beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Burada acilde çalıştığı için görev başındayken pek rahatsız etmek istemiyorum. Ama bilgisayarda tahlil falan istediğinde görüyorum. Branşımız farklı ama hastanenin işleyişi hakkında onunla konuşuyorum. Güzel bir hastane, burada çalışmak oğluma da nasip olduğu için çok mutluyum" dedi.

'ALIŞMA SÜRECİNDE ANNEMİN ÇOK YARDIMI OLDU'

Pratisyen Hekim Erdem Aydın, "Geçen haziran ayında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. İlk görev yerim burası. 10 Eylül'de başladım. 1 Ekim'den buyana burada nöbet tutuyorum. Annemde olduğu için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ni tercihlerime yazdım hem de ailem burada. Alışma sürecinde annem bana çok yardımcı oldu. Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Bazen tahlil istiyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel" diye konuştu.

'ONLARLA ÇALIŞMAK BÜYÜK KEYİF'

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özlem Susur, "Zaten hastane olarak da hastanemizde bir aile ortamı var. Aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmakta çok güzel. Onlarla çalışmak büyük bir keyif. Her konuda çok iyiler, inşallah bundan sonra da yolları açık olur. Birlikte çalışmaya devam ederiz. Nice ailelere ev sahipliği yaparız" dedi.