Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında Güncel Haberler MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın (14), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın (14), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir- Ankara kara yolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. (22) yönetimindeki 64 FS 823 plakalı otomobil, Fikriye Özkara'nın (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fikriye Özkara ve arkasında bulunan oğlu Halil Can Özkara (14), elektrikli bisikletle birlikte yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anının ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden, Fikriye Özkara'nın kullandığı elektrikli bisikletin yolun gidiş yönüne göre sağ şeritte ilerlerken kavşağa yaklaştığında sol şeride geçtiği ve o esnada arkadan gelen Muhammet Ali T. yönetimindeki otomobilin anne ileoğluna çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten kopan parçaların havaya fırladığına kayıtta yer aldı. Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Ali T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen Muhammet Ali Ankara İzmir Güncel Haberler

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