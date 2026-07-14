Haberler

Deneme sürüşü yaparken kanala uçtukları otomobilde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Deneme sürüşü yaparken kanala uçtukları otomobilde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da eşinin aldığı otomobille deneme sürüşü yaparken sulama kanalına uçan Makbule Topal ve oğlu Mehmet Topal, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

ADANA'da eşinin aldığı otomobille deneme sürüşü yaparken sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Makbule Topal (30) ile oğlu Mehmet Topal (13), memleketleri Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah Makbule Topal'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal'ın cenazeleri Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Karşıyaka Mahallesi Andırınlılar 1 Mezarlığı'na getirildi. Anne ve oğlun cenazesine ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve oğul için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal, mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltında

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti