Anne ve Kız Kanserle Sanatla Savaşıyor

Karşıyaka ilçesinde yaşayan, modellik yapan Melis Çabas'a, nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapisine bir gün kala annesi Asuman Uç'un da meme kanseri olduğunu öğrenen Çabas, kanserle mücadele sürecini annesiyle birlikte atlatmaya başladı. Mücadele sürecinde evde annesiyle yağlı boya tabloları yaparak sanatla iyileşen Çabas, hastanede olmadığı günlerde hem modellik yapıyor hem de sosyal medyada kanserle ilgili içerikler üretiyor.

'3 FARKLI DOKTORA GİTTİM, 3'Ü DE FARK ETMEDİ'

Meme kanseri tanısı alma sürecini anlatan Melis Çabas, "2024 yılının başında elimle göğsümü kontrol ettiğimde kitle hissediyordum ve sarı bir akıntı vardı. 3 farklı doktora gittim, 3'ü de fark etmedi. Akıntı yerine kan gelmeye başlayınca başka bir doktora gittik. Bu yıl nisanda teşhis konuldu, kanserin ikinci evrede olduğunu ve lenfime sıçradığını öğrendik. 17 Haziran'da ameliyat oldum. 1,5 ay sonra kemoterapi sürecine başladık. Kemoterapiye başlamadan 1 gün önce anneme de meme kanseri teşhisi konuldu" dedi.

'İÇİMDEN BİR SAVAŞÇI ÇIKTI'

Kemoterapinin yanı sıra menopoza girdiği için zor bir süreç yaşadığını belirten Çabas, "Bir şekilde içimden bir savaşçı çıktı. Süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Evde bir sürü aktivite yapıyorum, sanatla ilgileniyorum. Bazen modellik çekimlerine gidiyorum. Evde anne-kız tablo yapmaya başladık. 'Madem çok dışarı çıkamıyoruz sanatı eve taşıyalım' dedik. Anne-kız olarak bu süreçte renklerle iyileşiyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üretmeye başladım. Bu süreç bittikten sonra daha da aktif olacağım. Modellik yapmaya, sanata devam etmek istiyorum" diye konuştu. Ailesinde kanser öyküsü olan herkesin mutlaka gen testi yapılması gerektiğini belirten Çabas, "Annemle aynı kansere yakalandık, tedavi sürecimizde beraber devam ediyor. Yanımda annem olduğu için birlikte daha güçlüyüz. Bu hastalığa karşı beraber savaşıyoruz ve iyileşiyoruz" dedi.

'DURUMUM SONRADAN KANSERE DÖNÜŞTÜ'

Asuman Uç ise 2023 yılında sağ göğsünde kitle fark ettiğini, kansere dönüşme riski olduğu için ameliyat olduğunu belirtip, "2024 yılında da sağ ve sol göğüsüm ile lenfimden ameliyat oldum. Kızımın göğsünde de kitle vardı, ona kitleye baktırmasını, genetik olabileceğini söyledim. O süreçte ben de bütün tetkiklerimi kızımın doktoruna taşıdım. Bana da orada meme kanseri teşhisi konuldu. Başta kanser olmayan durumum sonradan kansere dönüştü. Kızımla aynı hastanede onkoloji bölümünde takip hastasıyım. 3 ayda bir kontrollerim, 5 yıl süreyle kullanmam gereken bir ilaç var. Kızımla birlikte tedavilerimizi devam ettiriyoruz. Bu süreçleri birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'SANAT ETKİNLİĞİ TERAPİ GİBİ GELDİ'

Kızına kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirten Uç, "Bir anne olarak moral vermek, güçlü durmak zorundasınız. Çünkü destek çok önemli. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi, her şeyi yeneceğimizi, bugünlerin geçeceğini onunla paylaştım. Bir anne olarak bu süreci yaşamak zor. Ama ben inanıyorum bunları atlatacağız. Kızım bu süreçte resim yapma fikrini önerdi, resme başladık. Hiçbir eğitim almadık, renklerle dans etmeye başladık. Resmi yaparken yaşadığımız süreci unuttuk, sanat etkinliği terapi gibi geldi. Şu an kızımla hem hastane işlerini hem de süreci resim yaparak atlatmaya çalışıyoruz. Hastane süreçleri uzun olduğu için fazla tablo çıkartamıyoruz. Tabloları biriktirdikçe resim sergisi açmayı düşünüyoruz" dedi.