Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in acılı ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor. Anne Asiye Temir, 'Kızımı darp ederek öldürmüş. En ağır darbeyi başından almış yavrum. Şahıstan şikayetçiyiz. Onun içerden çıkmasını istemiyorum' dedi.

Anne, katilin en ağır cezayı almasını istedi: "Kızım sevgisinin kurbanı oldu"

Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in acılı ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

Anne Asiye Temir: "Kızım darp edilerek öldürüldü"

"Onun içerden çıkmasını istemiyorum"

"Kızım sevgisinin kurbanı oldu"

MERSİN Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in acılı ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor. Anne Asiye Temir, "Kızımı darp ederek öldürmüş. En ağır darbeyi başından almış yavrum. Şahıstan şikayetçiyiz. Onun içerden çıkmasını istemiyorum" dedi.

Olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda kaçarken yakalanan M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Doktorlar bana 'ümidini kes, beyinden çok darbe almışlar' dediler"

Kızının ölümüyle ilgili gazetecilere konuşan anne Asiye Temir, kızının geçen yıl şüpheli şahısla arkadaş olduğunu söyledi. 4 ay önce kızının kendisine bu durumu dile getirdiğini belirten Temir, "Kızım bana 'çok sevdim' dedi. Bende bir şey demedim. Sadece iyi tanımasını söyledim. Oda anne 'iyi biri, beni çok seviyor' dedi. Bende senin sevdiğine saygı duyuyorum dedim. Olay günü kızım işten geldi. Hatta kuzenleri de bize gelmişti ve hiçbir sorunu yoktu. Bize tartıştık yada bir şey oldu demedi. Gece kızımla tartışmış mı ne yapmış bilmiyoruz kızımı gelip buradan alıp gitmiş. Sabah ben kalktığımda kızımın telefonunu aradım cevap vermedi. Daha sonra o caniyi aradım ve oda bakmadı. En son annesini aradım. Ona kızımı sordum ve oda 'gece tartışmışlar, şu an hastanede' dedi. Hastaneye vardığımızda zaten herşey bitmişti. Orada doktorlar bana 'ümidi kes, beyinden çok darbe almış' dediler" diye konuştu.

"Onun içerden çıkmasını istemiyorum"

Kızının darp edilerek öldürüldüğünü vurgulayan Temir, "En ağır darbeyi başından almış yavrum. Doktorların raporunda da bu var. Tabi olaydan sonra şüpheli şahıs hemen yakalandı. Şahıstan şikayetçiyiz. Onun içerden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum böyle canilerin elinden gitti başka gençlerin gitmesini istemiyorum. Çocuk tam bir psikopatmış. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. Bir anne olarak yanıyorum. Başka annelerin yanmasını istemiyorum. Başka genç kızlar böyle canilerin tuzağına düşmesin diyorum. Allah böyle canileri dünyada yaşatmasın. Benim prensesimi elimden aldı, Allah'ta ona en acılı ölümü nasip etsin" şeklinde konuştu.