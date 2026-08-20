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Antalya'da 93 yaşındaki anne ve 73 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da 93 yaşındaki anne ve 73 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 10 gündür haber alınamayan Ayten Harputlugil (93) ve kızı Nilgün Harputlugil (73), birlikte yaşadıkları evde ayrı odalardaki yataklarında ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; çilingirle açılan kapıda anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANTALYA'da komşularının en son 10 gün önce gördüğü Ayten Harputlugil (93) ile kızı Nilgün Harputlugil (73), birlikte yaşadıkları evde ayrı odalardaki yataklarında ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'den haber alamayan yakınları, 5'inci kattaki daireye çıktı. Kapının açılmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbarla siteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Harputlugil'in kardeşlerinin talebi üzerine çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün, odalarındaki yataklarda hareketsiz buldu. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen anne- kızın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diğer yandan komşularının, en son 10 gün önce anne ve kızıyla görüştüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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