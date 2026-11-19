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ABD'de yapılan bir ankete göre, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'a oy verenlerin yaklaşık 5'te 1'i, Cumhuriyetçilerin 2028'deki seçimi kaybedeceğini düşünüyor.

Politico'nun 7- 10 Kasım'da 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a oy veren katılımcıların yüzde 22'si Cumhuriyetçilerin başkanlık seçimini kaybedeceğini düşünürken yüzde 18'i hangi partinin kazanacağı konusunda kararsız.

Ankete katılanlar değerlendirildiğinde, Demokratların seçimi kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 52 olurken, Cumhuriyetçilerin kazanacağını öngörenlerin oranı yüzde 28'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 20'si ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.

ABD halkı, bazı eyaletlerdeki valilikler ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

İran savaşı ve hayat pahalılığına ilişkin endişelerin 3 Kasım'da yapılan ara seçimin sonuçlarına yansıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA