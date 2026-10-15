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Ankete göre Le Pen kazanırsa Müslümanların yüzde 46'sı Fransa'dan ayrılmayı düşünüyor

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Fransa'da yapılan ankete göre, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimini Marine Le Pen kazanırsa Müslümanların yüzde 46'sı ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Bu senaryoda Fransa'yı kesinlikle terk edecek Müslümanların oranı yüzde 20.

Fransa'da yapılan bir anket, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini aşırı sağcı Marine Le Pen'in kazanması halinde Müslümanların yüzde 46'sının ülkeden ayrılmayı düşündüğünü gösterdi.

Fransız anket şirketi Ifop tarafından Marianne dergisi için yürütülen çalışmada, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde aşırı sağın yükselişine karşı nabız yoklaması yapıldı.

Katılımcılara, "Hangi aday sizi Fransa'yı terk etmeye yöneltir?" sorusunun sorulduğu anket, Müslümanların yüzde 46'sının Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı koltuğuna oturması halinde başka bir ülkeye yerleşmeye hazır olduğunu gösterdi.

Ankette, aşırı sağın iktidara gelmesi halinde Fransa'yı "kesinlikle" terk edecek Müslümanların oranı ise yüzde 20 oldu.

Ayrıca, bu senaryoda başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünenlerin oranı aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) seçmeni arasında yüzde 43, gençler arasında yüzde 40 çıktı.

Fransa'da daha önce yapılan kamuoyu anketleri, iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağcı Le Pen'in açık ara başı çektiğini gösteriyor.

Daha önce Müslümanlara nefreti körüklemekle yargılanan aşırı sağcı Le Pen, İslam karşıtı söylemleri ve kamusal alanda başörtüsüne yasak getireceği vaatleriyle öne çıkıyor.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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