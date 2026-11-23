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Fransa'da kamuoyu anketi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde Marine Le Pen'in açık ara ilk sırada yer aldığını ve tek aday üzerinde anlaşamayan merkez ve merkez sağ blokta ise Cannes Belediye Başkanı David Lisnard'ın istikrarlı bir yükseliş sergilediğini gösterdi.

Toluna Harris Interactive araştırma şirketi tarafından RTL, M6 ve L'Express için yapılan ankete göre, Fransa'da yaklaşan 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağdaki adaylar arasında siyasi yarış kızıştı.

Çevrim içi ortamda yapılan anket, ilk turda Ulusal Birlik (RN) Partisi adayı Marine Le Pen'in oyların yüzde 30 ila 31'ini alarak açık ara ilk sıradaki konumunu koruduğunu ancak ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamalarına kıyasla 3-4 puan kaybettiğini gösterdi.

Öte yandan, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi adayı Jean-Luc Melenchon'un yüzde 18-19 civarında seyreden oy oranı ile ikinci sıradaki yerini koruduğunu gösteren anketler, merkez ve merkez sağda avantajlı görülen Edouard Philippe'in ise oy kaybettiğini, Cannes Belediye Başkanı David Lisnard'ın ise oylarını istikrarlı şekilde artırdığını ortaya koydu.

Ankette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın adayı Gabriel Attal'ın yarıştan çekilmesi halinde merkezde dengenin David Lisnard lehine değişeceği öngörüldü.

Ekim ayında yapılan anketlerde Philippe'in yüzde 13'te seyreden oy oranı yüzde 10'a gerilerken, Cannes Belediye Başkanı Lisnard yüzde 5 civarındaki oylarını yüzde 11'e yükselterek, sosyal demokrat Raphael Glucksmann ile 3'üncü sırayı paylaştı.

Öte yandan, anket ikinci turda olası Melenchon-Le Pen yarışında Le Pen'in yaklaşık yüzde 65 oy oranı ile avantajlı konumunu sürdürdüğünü gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun Melenchon-Le Pen arasında geçmesini engellemek amacıyla merkez sağda tek bir aday çıkarılması için ön seçim çağrıları yapılsa da henüz tek aday üzerinde uzlaşmaya varılmadı.

2014 yılından bu yana Cannes Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lisnard, mart ayındaki yerel seçimlerde yeniden seçilmişti. Bugüne kadar sağ eğilimli partilerde yer alan Lisnard 2021'de kendi partisi Yeni Enerji'yi kurmuştu.

Marine Le Pen iki kez ikinci tura kalmıştı

Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken, Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen 2017'deki seçim yarışını yüzde 34 ile 2022'deki seçimi ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.

Aynı şekilde LFI'nın adayı Melenchon da son 3 seçimde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak hiçbirinde ikinci tura kalamamıştı.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA