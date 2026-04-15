Anket: Alman hükümetinin çalışmaları için duyulan memnuniyetsizlik arttı

Almanya'da yapılan bir anket, Alman hükümetinin çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

YouGov şirketinin 10-13 Nisan tarihlerinde 2 bin 178 katılımcıyla yaptığı ankete göre, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmayanların oranı bir ay öncesine göre 5 puan artarak yüzde 79'a yükseldi.

Alman hükümetinden memnun olanların oranı da marta göre 4 puan gerileyerek yüzde 19'a düştü.

Haziran 2025'te hükümetin çalışmalarından memnun olmayanların oranının yüzde 55, memnun olanların oranının da yüzde 38 olduğuna işaret edildi.

Özellikle CDU/CSU seçmenlerinde hükümetin çalışmalarından memnun olmayanların oranının arttığına işaret edildi.

Aşırı sağcı AfD birinci sırada

Ankete göre, ülkede aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir ay öncesine göre oy oranını 1 puan artırarak yüzde 27 ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde birinci sırada yer alıyor.

Yüzde 23 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU'nun oy oranı marta göre 3 puan geriledi.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 13 oy oranında kaldığı ankette Yeşillerin oy oranı yüzde 14, Sol Partinin oy oranı da yüzde 10 oldu.

Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olmayanların oranı da arttı

Öte yandan Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 7-13 Nisan tarihlerinde 2 bin 502 kişi ile yaptığı ankette Başbakan Merz'in bugüne kadarki çalışmalarından memnun olup olunmadığına ilişkin soru soruldu.

Anket katılanların yüzde 80'i "Başbakan Merz'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarından memnunum" ifadesine "hayır", yüzde 18'i "evet" yanıtını verdi.

Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU partilerinin destekçilerinin yüzde 52'sinin, SPD destekçilerinin yüzde 78'inin Merz'in çalışmalarından memnun olmaması dikkati çekti.

Aynı şirketin Kasım 2025'te yaptığı ankette Merz'in çalışmalarından memnun olmayanların oranı yüzde 75, memnun olanların oranı da yüzde 23 olarak belirlenmişti.