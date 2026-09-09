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Anket: ABD hükümetinin önemli konularda verdiği bilgilere güvensizlik artıyor

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ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Washington hükümetinin önemli konularda paylaştığı bilgilere duyulan güvensizliğin "genel olarak" arttığı belirtildi.

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Washington hükümetinin önemli konularda paylaştığı bilgilere duyulan güvensizliğin "genel olarak" arttığı belirtildi.

AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ve USA Facts tarafından yapılan yeni bir ankette, hükümet bilgilerine duyulan güvensizliğin 2024'ten bu yana arttığı, ancak bunun Başkan Donald Trump'ın ilk döneminin sonundaki seviyeden daha da yüksek olduğu kaydedildi.

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri ??arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarıyla ilgili raporda, bu durumun özellikle Demokratlar arasında Trump'ın federal bürokrasinin bazı kısımlarını ortadan kaldırmaya yönelik son girişimlerinin, yürütme organına olan kamu güvenini nasıl etkilemiş olabileceğine işaret ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Anket raporunda, "Amerikalılar birkaç yıl öncesine kıyasla hükümet bilgilerine daha şüpheci yaklaşıyor; çoğunluk artık seçimler ve siyaset, dış ilişkiler veya çevre hakkında federal hükümet bilgilerine çok az veya hiç güvenmediklerini söylüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı, çevre, dış ilişkiler, seçimler ve siyaset, kürtaj veya göç konularında federal hükümetten gelen bilgilere düşük düzeyde güven duyuyor ve "çok az" veya "hiç" güvenmediklerini söylüyor.

AP-NORC/USA Facts'in 2019'da yaptığı bir ankette, federal hükümetin söylediklerine duyulan güvensizliğin, sorulan hemen her konuda en azından biraz arttığı görülmüştü.

Bu durum, 2019'da yüzde 37 olan güvensizliğin şu anda yüzde 53'e yükseldiğini ortaya koyarken, güvensizliğin son bir yılda 9 puanlık bir artış gösterdiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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