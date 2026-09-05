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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Ankara'da gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlara yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 Ağustos'tan bu yana yürütülen soruşturmada adli işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

21 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.K., U.H.A., M.A., O.G.D., R.Ç.B., B.Y., B.D., E.B., E.E., E.A.Y., E.G., M.S., E.Y., E.N.A. ve K.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ç.B.’nin evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, E.E. ile E.G.’nin adreslerinde kokain, K.Ç.’nin evinde ise kırmızı reçeteli ilaç bulundu.

SORUŞTURMADA 64 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Başkentte uyuşturucu ve fuhuş bağlantılarına yönelik soruşturma 7 Ağustos’ta 14 şüpheli hakkında başlatıldı.

İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Bugünkü üçüncü dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64’e yükseldi. Bu süreçte 32 şüphelinin tutuklandığı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 10 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın yalnızca uyuşturucu kullanan kişilere yönelik olmadığını, gençleri bu ortamlara yönlendiren kişi, çevre ve bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yeni deliller doğrultusunda soruşturma kapsamında yeni operasyonların devam edebileceği ifade edildi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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