Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde soğuk havaya dönüştü ve yollarda buzlanmalar oluştu. Meteoroloji, hafta sonu için buzlanma ve don uyarısında bulundu.
ANKARA'ya gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde yağış, yerini soğuk havaya bıraktı.
Ankara'da gece başlayan kar yağışı sonrası binaların çatıları ve araçlar, beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yağış yerini soğuk havaya bırakırken, yollarda buzlanmalar oluştu. Çankaya ilçesinde aralıklarla yağan kar nedeniyle zeminde ince kar tabakası oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da hafta sonu boyunca buzlanma ve don bekleniyor.
