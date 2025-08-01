Ankara ve Konya için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya'nın kuzeyinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini açıkladı. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde, güney ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel