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Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Prömiyeri

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Prömiyeri
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Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelendi. Oyunda Kont Dracula karakterini Tamer Karadağlı canlandırırken, Tayfun Güneyer yönetmenliğinde birçok tasarımcı ve sanatçı iş birliği yaptı.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.

Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı. Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.

Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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