Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenecek "Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek" etkinliğinin geliri, Gazze halkına gönderilecek.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğunca, 8 Ekim Çarşamba günü Ankara'da CSO Tarihi Salon'da, 9 Ekim Perşembe günü ise İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda flamenko gösterisinin de yer aldığı yardım etkinliği düzenlenecek.

İki kentteki etkinlikten elde edilecek bilet geliri, Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla başkentte CSO Tarihi Salon'da düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nın yönetiminde gerçekleşecek flamenko gösterisinde, 13 şarkıcı ve dansçı sahne alacak.

Gösterinin biletleri, "https://biletinial.com/tr-tr/muzik/ruzgar-gibi-ozgur-filistin-icin-tek-yurek-akm" internet sitesinden satın alınabiliyor.

