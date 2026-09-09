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Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapıldı

Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı
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Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde "okul güvenliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda, okullarda öğrencilerin güvenliğinin ve eğitim ortamlarının huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalar ile alınan tedbirler değerlendirildi.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde "okul güvenliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda, okullarda öğrencilerin güvenliğinin ve eğitim ortamlarının huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalar ile alınan tedbirler değerlendirildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının Vali Yakup Canbolat başkanlığında, ilgili Vali Yardımcıları, kolluk birimleri, il müdürlükleri ve kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, okullarda öğrencilerin güvenliğini ve eğitim ortamlarının huzurunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların ele alındığı, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla alınan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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