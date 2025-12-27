Haberler

Ankara Valisi Şahin ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Şahin, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Şahin ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Ankara'ya teşrifinizin 106. yıl dönümünde, milletimizin istiklal mücadelesine yön veren iradenizi ve bu kadim şehri Milli Mücadele'nin kalbi haline getiren basiretinizi bir kez daha hürmetle yad ediyoruz. 27 Aralık 1919'da attığınız bu tarihi adım bir milletin kaderini değiştirmiştir. Ankara'yı bağımsızlık mücadelesinin merkezi olarak tercih etmeniz, ileri görüşlülüğünüzün, kararlılığınızın ve milletin gücüne olan sarsılmaz inancınızın en açık tezahürüdür. Bu topraklarda şekillenen istiklal ruhu, bugün de birliğimizin en sağlam dayanağı olmaya devam etmektedir. Emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i yaşatmak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve refahı için azimle çalışmak en temel mücadelemizdir. Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Törene, Ankara'daki çeşitli okullardan öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla, Ankaralı seğmenler de yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
