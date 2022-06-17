Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı - Haberler

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Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Okul bahçesinde halk oyunları gösterisini izleyen Şahin, burada öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.

Vali Şahin, öğrencilere tatilde tablet ile bilgisayardan uzak durmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Konuşmanın ardından sınıfları ziyaret eden Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile öğrencilere karne dağıttı.

AA / Osman Karaslan - Güncel

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