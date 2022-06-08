Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı - Haberler

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Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı

ANKARA Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riskine karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Ankara Valiliği su baskını Ankara Güncel Haberler

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