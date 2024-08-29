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Ankara Üniversitesi'nden Arkeoloji Profesörü Ahmet Coşkun Özgünel, Ayvacık'ta defnedildi

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, Ayvacık'ın Gülpınar köyündeki Apollon Smintheion Antik Kenti'nde defnedildi.

Ankara'da önceki gün vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, çok sevdiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

Arkeolog Özgünel'in cenazesi ilk olarak, 1980 ve 2019 yılları arasında kazı başkanlığını yürüttüğü Ayvacık'ın Gülpınar köyündeki Apollon Smintheion Antik Kentine getirildi.

Burada yapılan duanın ardından Babakale köyündeki cenazeye geçildi.

Özgünel'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in cenazesi Babakale Köyü Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün yanı sıra birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, bölgedeki arkeolojik kazılarda görevli kazı başkanları, arkeologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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