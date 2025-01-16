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Ankara Üniversitesi'nde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi

Ankara Üniversitesi'nde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi
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Ankara Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulanarak HPV aşısının önemi ve düzenli taramanın gerekliliği üzerinde duruldu.

Ankara Üniversitesinde (AÜ) Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında sempozyum düzenlendi.

AÜ Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyum, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ve AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhşen Aytaç moderatörlüğünde gerçekleşti.

Sempozyumda konuşan AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe, rahim ağzı kanserinin virüs yoluyla bulaşan önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, bu kanserin genç yaşlarda görüldüğüne dikkati çekti.

Kumtepe, "Amacımız farkındalık yaratmak, bundan korunmak, belki bu toplantı sonrasında HPV aşısı genel aşı programına alınır." dedi.

Hastalığın tedavisinde düzenli tarama ve erken teşhisin önemine değinen Kumtepe, virüsün vücuda girmesinden yıllar sonra kansere dönüştüğünü dile getirdi.

Kumtepe, "Maalesef çok ileri evreye gelinmedikçe semptom görülmüyor, bu hastalığın spesifik bir semptomu yok, o yüzden taramalar çok önemli." diye konuştu.

"Aşıyı lütfen gündeminize alınız"

AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Taşkın da hastalıktan korunmada birinci yolun HPV aşıları, ikinci yolun ise etkin tarama yöntemleri olduğunu belirtti.

Aşının 9-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına yapılması gerektiğine dikkati çeken Taşkın, ilerleyen yaşlarda veya virüs vücuda girdikten sonra yapılan aşının koruyuculuğunun daha düşük olacağını söyledi.

Taşkın, kanser riskini büyük oranda azalttığı için bu aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyada HPV DNA tarama programına geçen ilk ülke olduğunu belirten Taşkın, ulusal tarama programıyla 30-65 yaş arası bireylere yapılan ücretsiz HPV DNA taramasıyla hastalığın teşhis edilmesi ve önlenmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Taşkın, "Kendiniz ve çocuklarınız için aşıyı lütfen gündeminize alınız. Tabii ki şu anda ulusal aşı programımızda değil ama gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ulusal aşı programımıza alınması gerektiğini düşünüyorum. Aşı yaptırmayanların da mutlaka tarama programına katılması gerekiyor, çünkü erken teşhis hem bizim hem kadınların işini kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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