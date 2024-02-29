Ankara Üniversitesi'nde Nadir Hastalıklar Merkezi Açıldı

Ankara Üniversitesi bünyesinde, "Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi" törenle açıldı.

Merkezin açılışına, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Rektör Ünüvar, Türkiye'de yaklaşık 7, dünya genelinde ise 300 milyon civarında nadir hastalığa sahip birey bulunduğunu, sosyal çevreleri de düşünüldüğünde, hastalığın çok ciddi bir nüfusu etkilediğini belirtti.

Açılışı yapılan merkezin, kendisine ait binası olan Türkiye'deki yegane nadir hastalıklar merkezi olduğunu kaydeden Ünüvar, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ve olayın hukuki zemine oturması açısından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızdan çok önemli destekler aldık. Bu aldığımız katkıları toplumun yararına kullanmayı önemli bir vazife olarak görüyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu da 8 bine yakın nadir hastalık tanımlandığını, bunların yüzde 80-85'inin kalıtsal metabolik ve genetik hastalıklardan oluştuğunu kaydetti.

Son yıllarda tüm dünyada nadir hastalıkları daha iyi anlamak için büyük çaplı araştırmalar yapıldığını anlatan Eminoğlu, Avrupa'da 600'den fazla nadir hastalıklar merkezi bulunduğunu, bunların da birbirleriyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Eminoğlu, "Nadir hastalıklar merkezini Türkiye'de fiziki mekanıyla, alt yapısıyla, faz 1 merkezini de içerisine alan bir kompleks olarak kurmayı amaçladık." diye konuştu.