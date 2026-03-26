Ankara Üniversitesi'ne Uluslararası Akreditasyon

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitelerinin "Kıta Avrupa'sında En Çok Akredite Edilmiş Programa Sahip Üniversite" unvanı aldığını bildirerek, "Üniversiteler farklı disiplinlerdeki okulları ya da birimleriyle de tanınır. Ankara Üniversitesi, sağlık bilimleri, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin her alanında son derece yetkin eğitim kurumlarına sahip." dedi.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarının, Lisanslı Uzmanlar Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors RICS) tarafından aldığı yeniden akreditasyonla "Kıta Avrupa'sında En Çok Akredite Edilmiş Programa Sahip Üniversite" unvanına sahip oldu.

Üniversitede düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Ünüvar, dün açıklanan Quacquarelli Symonds (QS) sonuçlarına göre üniversitenin 20'ye yakın alanda bulunduğu noktadan daha ileriye gittiğini belirtti.

Üniversitelerinin her alanda yetkin bir kurum olduğunu ifade eden Ünüvar, "Üniversiteler farklı disiplinlerdeki okulları ya da birimleriyle de tanınır. Ankara Üniversitesi, sağlık bilimleri, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerin her alanında son derece yetkin eğitim kurumlarına sahip. Her birinde de Türkiye'nin, bölgesinin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından birisi." diye konuştu.

Ünüvar, akreditasyonun kurumsal itibar ve uluslararası standartlar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Üniversitede kalite ve akreditasyon çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Ünüvar, bu kapsamda akreditasyon ve kalite atağı başlattıklarını, akademik birimlerin bu sürece yönlendirildiğini ifade etti.

Akreditasyonun aynı zamanda disiplin anlamına geldiğini vurgulayan Ünüvar, "Akreditasyon demek disiplin demektir. Birçok okulumuzun birçok programı akredite. Tamamı akredite olan okullarımız ve tamamı akredite olmaya giden okullarımız var. Daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz lazım. Üniversitelerin eğitim, araştırma, topluma katkı, uluslararasılaşma noktasında da uluslararası standartlar bizim hedefimiz olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin elde ettiği uluslararası akreditasyon başarısından memnuniyet duyduğunu dile getiren Ünüvar, fakülteyi ve emeği geçenleri tebrik etti.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise bölümün kuruluşundan bu yana geçen sürece değinerek, uluslararası akreditasyon çalışmalarının uzun yıllara dayandığını belirtti.

Akreditasyonların mezunlara uluslararası alanda önemli avantajlar sağladığına dikkati çeken Tanrıvermiş, programların uluslararası standartlara göre sürekli değerlendirildiğini, eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirildiğini ve çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından RICS Avrupa Eğitim ve Akreditasyon Yöneticisi Anna Galiano tarafından Prof. Dr. Ünüvar'a akreditasyon belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

Gözaltında bulunan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar