Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Dönemine Başladı
Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen uyum eğitim programında konuşan Kaymakam Ünal Coşkun, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başladı.
Uyum eğitim süreci dolayısıyla okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ünal Coşkun, Beypazarı'ndaki yüksekokulun, idaresiyle, hocalarıyla öğrencilere en güzel eğitimi vereceğini söyledi.
Yeni eğitim öğretim dönemi ve akademik yılın hayırlı olmasını temenni eden Coşkun, öğrencilere başarı diledi.
Törene, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.???????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel