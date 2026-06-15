Ankara Üniversitesi, kuruluşunun 80. yılını düzenlediği sempozyumla kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana binlerce bilim insanı, hukukçu, hekim, mühendis, eğitimci, diplomat ve devlet adamı yetiştiren Ankara Üniversitesi, 80. kuruluş yılı dolayısıyla sempozyum düzenledi.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen "80. Kuruluş Yılı Sempozyumu"nun açılışında konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitenin 13 Haziran 1946'da kurulduğunu anımsatarak, "Devletin fikir mutfağı" Ankara Üniversitesinin 80 yıllık birikimiyle Türkiye'nin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesinin ilk günden itibaren ülkenin hukukunu, tarımını, sağlığını, yönetimini, dilini, tarihini, kültürünü, ekonomisini ve eğitimini şekillendiren kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Ünüvar, üniversitenin yalnızca nitelikli insan kaynağı yetiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in ihtiyaç duyduğu bilgi, düşünce ve kurumsal aklın oluşumuna da katkı sağladığını ifade etti.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin, köklerinin çok daha derinlere uzanan bir büyük mirasın taşıyıcısı olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin çok önemli binaları, fakülteleri ve kampüsleri bulunduğunu anımsatan Ünüvar, "Bizim koridorlarımızda her kuşaktan ses var. Laboratuvarımızda ülkenin geleceğine ilişkin çözümler arayan emekler var, alın teri var. Ankara Üniversitesi işte böyle bir kurumdur. Ankara Üniversitesi sadece bir adres değildir. Aynı zamanda bir hafızadır. Bir bina değildir, bir gelenektir. Bir diploma değildir, bir aidiyettir. Bugün 80. yılımızda bu sorumluluğun farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yürümeye devam ediyoruz"

Ankara Üniversitesinde 31 bin 104 ön lisans, 57 bin 244 lisans, 6 bin 332 yüksek lisans ve 4 bin 782 doktora öğrencisinin bulunduğunu aktaran Ünüvar, üniversitenin, 99 binin üzerinde öğrenciyi aynı çatı altında geleceğe hazırlayan büyük bir bilim ailesi olduğunu aktardı.

Ünüvar, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olarak 80 yıldır bilimin ışığında Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşarken, geçmişten aldıkları güçle geleceğe yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından sempozyum, "Cumhuriyetin İlk Üniversitesi: Ata ve Ecdat Yadigarı" ve "80 Yılda Bilimin, Aklın ve Toplumsal Hizmetin Yolunda" başlıklı oturumlarla devam etti.