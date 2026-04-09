Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonunca düzenlenen "Ankara Trabzon Günleri" başladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Ankara Trabzon Günleri'nin açılışında konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzonluların köklerine, geleneklerine ve milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde güçlü bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Allah bize Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde Ayasofya'da namaz kılmayı nasip etti. Nasıl Ayasofya'da namaz kıldıysak Allah bize katil İsrail'in karşısında Mescid-i Aksa'da özgürlük bayramı ve namaz kılmayı nasip edecek." dedi.

Trabzon Günleri'nin hemşehri dayanışmasını güçlendirdiğini belirten Soylu, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Trabzonluların kültür ve geleneklerine bağlı bir topluluk olduğunu belirterek, her şehrin kendi değerlerini yaşatması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kültürel mirasın Türkiye'nin dört bir yanında tanıtılmasının önemine işaret eden Varank, bu tür organizasyonların gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu da Ankara Trabzon Günleri'ne katılarak, birer konuşma gerçekleştirdi.

Yöresel yemeklerin, el sanatları ürünlerinin, geleneksel kıyafetlerin yer aldığı, kemençe çalınıp, horon oynanan "Trabzon Tanıtım Günleri", 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.