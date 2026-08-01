Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 'Doğru Tercih Buluşması' programı düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesince (ASBÜ), üniversite tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla "Doğru Tercih Buluşması" programı düzenlendi.

Üniversitenin Müze Bahçesi'nde yapılan programda eğitim yazarları, rehber öğretmenler ve akademisyenler, aday öğrencilere tercih sürecine ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde tercih stratejileri, tercih psikolojisi ile öğrenci ve veli rehberliği ele alındı.

Programın açılışında konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, tercih döneminde gençlere doğru rehberlik sunmayı bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Tercih döneminin çoğu zaman yalnızca puan sıralaması olarak görüldüğünü ifade eden Arıcan, "Sınav başarısı kadar sınavdan sonra elde edilen puanların, doğru programlarla buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerin mezun olurken en az iki yabancı dil bildiğini ifade eden Arıcan, bu yıl Latince, Grekçe, Akatça, Arapça ve Farsçanın da programa eklenmesiyle üniversitede sunulan dil sayısının 21'e ulaştığını kaydetti.

Arıcan, üniversitede tüm bölümlerde yüzde 30 veya yüzde 100 yabancı dilde eğitim verildiğini belirtti.

Üniversitenin tanıtım ofislerinin, 10 Ağustos'a kadar aday öğrencilere hizmet vereceğini belirten Arıcan, gençlerin fakülteler ve bölümleri yakından incelemelerini istedi.

Program kapsamında sosyal medyada "Gri Koç" olarak bilinen eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu da "Tercih Navigasyonu" başlıklı seminer verdi.

Kaynak: AA