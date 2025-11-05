Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Yangın Söndürme Sistemi Patladı

(ANKARA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) Ulus'taki yerleşkesinde, yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi. Olay yerinde gerekli geniş güvenlik önlemi alındı, öğrenciler ve personel tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) Ulus'taki yerleşkesinde, "doğal gaz patlaması" ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında bulunan yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği, sistemden sızan "söndürme gazının" bina içine ve dışına yayıldığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz ekiplerinin verdiği bilgiye göre, şu an için herhangi bir doğal gaz sızıntısının söz konusu olmadığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sızan yoğun dumandan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel ambulanslarla Hacettepe, İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı, olaya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından binada oluşan yoğun duman nedeniyle öğrenciler ve personel tahliye edildi.

"Doğal gaz kaynaklı değil"

Konuya ilişkin Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleleri gerçekleştirerek incelemelerini tamamlamıştır. Yapılan incelemelerde, olayın meydana geldiği binada herhangi bir doğal gaz kaçağı bulunmadığı ve patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle Ankara halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Binanın -1. katında yoğun duman

İtfaiyenin bilgilendirmesinde de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adresinden gelen yangın ihbarı üzerine saat 14.35'te merkez istasyonundan ekiplerin olay yerine sevk edildiği, yoğun ihbar üzerine, Kurtuluş İstasyonu ekiplerinin de olay yerine takviye olarak çıkarıldığı bildirildi. Olay yerine saat 14.40'ta ulaşan ekiplerin, binanın -1. katında yoğun duman olduğunu bildirdiği ve müdehaleye başladığı aktarılan bilgilendirmede, saat 15.00'te ekipten alınan bilgi doğrultusunda, "binanın yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesi üzerine bina içerisine yoğun dumanın yayıldığı, alevli herhangi bir yanmanın olmadığı" tespitinin yapıldığı aktarıldı. İtfaiyenin, olay yerinde tedbiren nöbetçi bir araç beklettiği bildirildi.