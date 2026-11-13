Ankara Sincan'da 153 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızlık suçundan yakalanan, farklı suçlardan 153 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 3 bin lira nakit para ve 2 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin G.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Yakacık Bulvarı'ndaki bir metruk binada yakaladı.

Zanlının üst aramasında, iş yerinden çalındığı belirlenen cep telefonları ve 1370 lira ele geçirildi.

Şüphelinin 40 ayrı dosyadan toplam 153 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA