Haberler

Ankara- Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu: 7 kişi suçüstü yakalandı

Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pülümür Vadisi'nde saklanan suç örgütü lideri, İHA ve termal kamerayla yakalanıp tutuklandı

Ormanlık vadide saklanan isim akarsudan yürütülerek yakalandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü