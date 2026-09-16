Ankara- Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu: 7 kişi suçüstü yakalandı
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Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı