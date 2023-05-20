Ankara-Samsun Karayolu Lalahan Mevkii Selden Etkilendi
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Öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ankara-Samsun karayolu Lalahan mevkiinde sel etkili oldu. Yol selden etkilenirken araçlar güçlükle ilerledi. Elmadağ ilçesinde de yağış etkili oldu.
Ankara- Samsun Karayolu Lalahan mevkii selden etkilendi
ANKARA - Öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ankara-Samsun karayolu Lalahan mevkiinde sel etkili oldu. Yol selden etkilenirken araçlar güçlükle ilerledi. Elmadağ ilçesinde de yağış etkili oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Güncel