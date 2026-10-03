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Ankara Polatlı'da su kanalı çalışmasında göçükte toprak altında kalan muhtar öldü

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde su kanalı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 50 yaşındaki mahalle muhtarı hayatını kaybetti. Sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince toprak altından çıkarılan muhtarın öldüğü belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde su kanalı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Mahallesi'nde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince yürütülen su kanalı çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak çöktü.

Çalışmaları yerinde takip eden Müslüm Mahallesi Muhtarı 50 yaşındaki Tuvan Bahçeci, toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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