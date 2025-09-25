Haberler

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, bir süredir tedavi görüyordu. Cenazesi 26 Eylül Cuma günü Polatlı Yeni Mahalle Camisi'nde kılınacak.

Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede tedavi gören Bıyıkoğlu, hayatını kaybetti.

Bıyıkoğlu'nun cenazesi, 26 Eylül Cuma günü öğle vakti Polatlı Yeni Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bıyıkoğlu için yarın saat 11.30'da Polatlı Pancar Kooperatifinde de tören düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
