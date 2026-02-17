Haberler

Ankara'da okullar ramazan ayına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde ramazan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler, yardımlaşma, dayanışma ve milli değerleri güçlendirmeye yönelik sosyal etkinliklerde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler de ramazan ayı için süslendi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirası yansıtan, paylaşma ve birlikte olma bilincini güçlendiren şenlikler yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek.

Okul-aile işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

Bu kapsamda Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler de ramazan ayı için süslendi.

Okullarda ışıklar, süslemeler, meddah geleneği ile Hacivat ve Karagöz gösterileri eşliğinde ramazan kültürünü yaşatan öğrenciler, ramazan davulunun sesi ve manilerle okul koridorlarını yankılandırıyor.

Kaynak: AA " / " + Buğrahan Ayhan -
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket