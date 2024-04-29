Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Yukarıkaraören Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı ile vatandaşlar katıldı.

Yağmur duasının ardından açıklamada bulunan Acar, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Acar, edilen duaların kabul olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Acar, vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Acar ayrıca, 31 Mart seçimlerinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.