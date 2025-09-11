Ankara'nın Kalecik İlçesinde 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

AFAD, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı saat 20.28'de, 8,63 kilometre derinlikte kaydedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, sarsıntı saat 20.28'de, 8,63 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssü Kalecik olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
