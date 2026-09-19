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Ankara'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

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Ankara'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
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Ankara'nın Beypazarı, Kahramankazan ve Güdül ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı, Kahramankazan ve Güdül ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Beypazarı'nda Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen programda, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya anıta çelenk sundu.

Yalçınkaya'nın konuşmasının ardından, protokol üyeleri dernek merkezini ziyaret ederek gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Programa Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen ile çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı.

Kahramankazan

Kahramankazan ilçesinde de Milli Egemenlik Parkı'ndaki programa, Kaymakam Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Kenan Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve Üsteğmen Furkan Taşçı, konuşma yaptı.

Daha sonra ilçe protokolü Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Güdül

Güdül ilçesinde ise Kaymakamlık binası önünde bulunan anıtta düzenlenen törene, Kaymakam Naim Akar, Belediye Başkan Vekili Münir Atalay, daire amirleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Akar, törende gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Kaynak: AA
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