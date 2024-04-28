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Ankara'nın Güdül ilçesinde yağmur duası düzenlendi

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Ankara'nın Güdül ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı. Yağmur duasının ardından yapılan açıklamada, birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde Ziraat Odası tarafından yağmur duası tertiplendi.

İlçe Merkezi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.

Yağmur duasının ardından açıklamada bulunan Doğanay, huşu içinde yağmur duasında bulunduklarını söyledi.

Kaynaşmaların birliğin ve beraberliğin ifadesi olduğunu belirten Mehmet Doğanay, "Cenabı Allah bu birliğimizi, bereketimizi elimizden almasın. Bol ve bereketli yağmurlar nasip etsin. Dualarımızı kabul etsin. Bizlere bol bol rahmetler versin." dedi.

Yağmur duasının akabinde halka etli pilav ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Doğanay Ankara Güdül Tarım Çevre Yaşam Güncel Haberler

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