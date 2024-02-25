Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni bir cami ibadete açıldı

Güncelleme:

Akkuzulu Mahallesi'nde inşa edilen Akkuzulu Yıldırım Beyazıt Cami'nin açılış töreninde konuşmalar yapıldı ve dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

Akkuzulu Mahallesi'nde inşası biten Akkuzulu Yıldırım Beyazıt Cami'nin açılış töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe ve mahallenin önemli bir ibadethane daha kazandığını belirterek, caminin yapımına destek olman tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Caminin 2 yılda tamamlandığını anlatan mahalle muhtarı Halil Kökmen de vefat eden bir mahalle sakininin eşinin traktörünü ve arabasını bağışlamasıyla yapımına başlanan ibadethaneyi açmanın kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Akkuzulu Yıldırım Beyazıt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Servet Çakırgöz, "Oturumu 480 metrekare camimiz yaklaşık 1200 kişi kapasitelidir. İki yılda tamamlanan camimiz yaklaşık 15 milyonu mal oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi, kılınan namazın ardından yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Beyazıt Ankara Çubuk Cami Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir? DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir? DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir? DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir? DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir? 25 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü? Rıza Morova kimdir? Rıza Morova kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Kahramanmaraş adayı kim? 2024 İYİ Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title