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Çubuk'ta mezarlık yakınındaki yangın söndürüldü

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Ankara Çubuk'ta mezarlık yakınında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle anız alanına ve su tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri ana binaya ulaşmadan kontrol altına aldı; çok sayıda ağaç yandı, depo alanının küçük bölümü etkilendi. Kaymakam ve belediye başkanı inceleme yaptı, yangının nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mezarlık yakınında çıkan ve önce anız alanına ardından su tesisinin bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde mezarlık yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler önce anız alanına, ardından su tesisinin bulunduğu bölgeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri tesisin ana üretim binasına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Tesisin çevresindeki çok sayıda ağaç yandı, depo alanının küçük bir bölümü alevlerden etkilendi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş bölgede incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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