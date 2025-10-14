Haberler

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü Güdül'de Kutlandı

Güdül ilçesinde, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve öğrenciler sunumlar yaptı. Güdül Belediye Başkan Vekili Münir Atalay, Ankara'nın önemli bir simge olduğunu vurguladı.

Güdül ilçesinde, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından öğrenciler tarafından Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili sunumlar yapıldı.

Güdül Belediye Başkan Vekili, Münir Atalay, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık ve egemenliğimizin simgesi olan Ankara'mızın başkent oluşu, ulusumuzun çağdaşlaşma yolundaki en önemli adımlarından biridir." dedi.

Törene, Güdül Kaymakamlığına vekalet eden Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tarihi Hacılar Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

Beypazarı ilçesinde bulunan Tarihi Hacılar Köprüsünde restorasyon çalışmaları tamamlanarak köprü yaya trafiğine açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan tarihi köprüde restorasyon çalışmaları bitirildi.

İnözü Deresi üzerinde 17. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen kemerli köprü restorasyon sonrası araç trafiğine kapatıldı.

Rengarenk alıçlar pazara indi

Beypazarı ilçesinde doğadan toplanan alıçlar pazarda satışa sunuluyor.

Yüksek rakımlı bölgelerden toplanan alıçlar bazı satıcılar tarafından ipe dizilerek tezgahta sergileniyor.

Havalar soğudukça renk değiştiren alıçlar ipe dizildiklerinde renk geçişleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
