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Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eşi Nursen Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki bir otelde siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlardan temsilcilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecinin simgesi olduğunu belirtti.

Kentin 1290 yılından itibaren "Ahi Cumhuriyeti Başkenti" olduğunu aktaran Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönetti ve bu yüzden Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet'in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesiydi. Ankara, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolundaki simgesi olarak bu misyonu üstlendi ve Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarının merkezi haline geldi." diye konuştu.

Ankara'nın tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını anlatan Yavaş, başkent Ankara'da bulunan Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin kenti, kendi tarihleriyle zenginleştirdiğini kaydetti.

"Uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi elzemdir"

Yavaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değindi.

Gazze'deki durumun, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Sivil kayıplar, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bu yaşananlar, uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır. Barışın sağlanması için acilen diyalog ve uzlaşıya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun, insani yardımları hızlandırması ve bu trajediyi sona erdirmek için ortak çaba göstermesi elzemdir. Her bir canlının yaşam hakkına saygı gösterilmeli ve geleceğimizin teminatı olan çocuklar için güvenli bir ortam sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki barış, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda insanlık onurunun gereğidir. Tüm ülkeleri, bu trajediyi durdurmak için dayanışmaya ve adaletin sağlanmasına davet ediyoruz. Birlikte, daha güvenli bir gelecek için el birliğiyle çalışalım. Nitekim bu noktada fikrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış'tır. Göreve geldiğimiz günden beri tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirasa ve 'gönlünde özel bir yeri olduğunu' ifade ettiği Ankara halkına layık olmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Yavaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara'nın başkent olmasına katkıda bulunan tüm devlet insanlarına, kurtuluş kahramanlarına ve aziz şehitlere şükranlarını sundu.

Seymen ekibinin gösteri sunduğu resepsiyonda, Yavaş ile Gana'nın Ankara Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh karşılıklı "Ankara havası" oynadı. Bazı büyükelçiler ve katılımcılar da onlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi ankara

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