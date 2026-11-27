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Ankara'nın Nallıhan ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde, eski yerleşim yerinde toprak kayması nedeniyle 5543 sayılı İskan Kanunu'nun 16. maddesi gereğince kırsal alanlarda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında 18 hak sahibinin arsa kura çekimi yapıldı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla düzenlenen kura çekimi programında, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu konuşma yaptı.

Programa ilçe protokolü, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Yıldız, esnafı ziyaret etti

Programın ardından Milletvekili Yıldız, Nallıhan'da yeni açılan bir işletmenin açılışını yaptı. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçede Aile Destek Merkezi, İğne Oyaları Müzesi ve Dokuma Atölyesi'ni de ziyaret eden Yıldız yaptığı açıklamada, Nallıhan ilçesinde katıldığı programlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Yıldız'a, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal ile ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA