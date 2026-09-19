Ankara - Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış törenine katıldı

Ankara - Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış törenine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış törenine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı