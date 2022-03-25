"Ankara Mevzuatı İstanbul Sözleşmesi'ni İkame Edemez" - Haberler

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"Ankara Mevzuatı İstanbul Sözleşmesi'ni İkame Edemez"

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'yi çekmesi sonrası kadına karşı şiddeti önlemek üzere Ankara'nın kendi mevzuatını hayata geçireceği iddiasındaki teklifin İstanbul Sözleşmesi'nin yerine geçemeyeceğini söyledi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'yi çekmesi sonrası kadına karşı şiddeti önlemek üzere Ankara'nın kendi mevzuatını hayata geçireceği iddiasındaki teklifin İstanbul Sözleşmesi'nin yerine geçemeyeceğini söyledi

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul Sözleşmesi, Canan Güllü, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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